Vaccini per gli over 65: si aprono in Toscana le agende di prenotazione, circa diecimila dosi disponibili

di Glenda Venturini

Mercoledì 5 maggio agende aperte per prenotare il vaccino con J&J. Intanto resta attivo il numero verde gratuito 800117744 per gli over 70, che non hanno ancora avuto la possibilità di prenotarsi sul portale regionale





Si apre un nuovo capitolo nella campagna di vaccinazione della Regione Toscana: domani, mercoledì 5 maggio, potranno infatti prenotarsi le persone tra i 65 e i 69 anni compiuti (i nati tra il 1952 e il 1956), con l’apertura del portale online regionale alle ore 9.

I posti disponibili sono circa 9.600, corrispondenti alle dosi di vaccino monodose Johnson & Johnson messe a disposizione. Le agende rimarranno aperte fino a esaurimento dei posti disponibili.

Nel frattempo, prosegue la campagna di vaccinazione per gli over 70 (i nati tra il 1941 e il 1951), per i quali il portale è stato aperto lo scorso 30 aprile e lo rimarrà per tutto il mese di maggio e fino al 7 giugno, con la possibilità di programmare la propria vaccinazione a lungo periodo, negli hub indicati dagli stessi interessati.

Da oggi, inoltre, gli over 70 che non hanno ancora avuto la possibilità di prenotarsi sul portale regionale, perché sprovvisti di computer o di smartphone o di assistenza da parte di familiari, possono rivolgersi al numero verde 800117744 "ProntoVaccino" (dalle ore 9 alle 17, dal lunedì al venerdì) e chiedere all’operatore di turno un aiuto guidato, per fissare l’appuntamento della vaccinazione.