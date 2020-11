Vaccinazione antinfluenzale, la Asl Toscana Centro: "Sono in arrivo altre dosi"

di Glenda Venturini

Ad oggi sono 458mila le dosi consegnate ai medici di famiglia dell'area della Asl Centro, fra cui il Valdarno fiorentino. In arrivo altre 53mila. Le farmacie forniscono il vaccino ai cittadini su prescrizione medica





Nuove dosi di vaccino antinfluenzale arriveranno entro la fine di novembre: ad annunciarlo è stata la Asl Toscana Centro, che comprende i territori provinciali di Empoli, Firenze, Pistoia e Prato, e quindi anche il Valdarno fiorentino. In questi territori, ad oggi, sono già state consegnate e prenotate dai medici e dai pediatri di famiglia 458mila dosi; lo scorso anno le dosi somministrate a conclusione della campagna vaccinale contro l'influenza erano state 395mila.

Entro la fine del mese di novembre arriveranno altre 53mila dosi e saranno sempre destinate in via prioritaria, come previsto dalla circolare ministeriale e dalle direttive regionali, alle persone affette da patologie croniche e anziani. I vaccini (in confezione monodose) sono, inoltre, erogati direttamente dalle Farmacie ai cittadini muniti di prescrizione medica; si tratta di una quantità aggiuntiva e resa disponibile per la popolazione rispetto a quella già prevista per l’Azienda USL Toscana centro.

Ulteriori dosi vaccinali arriveranno nelle prossime settimane fermo restando che le ditte aggiudicatarie della gara regionale per la fornitura dei vaccini alle Aziende Sanitarie hanno comunicato in questi giorni ad Estar e regione Toscana le difficoltà nella produzione, in considerazione del notevole fabbisogno richiesto. Anche il Presidente della Regione Eugenio Giani ha spiegato: "L’azienda aggiudicataria ha comunicato di non riuscire più a soddisfare l’intera fornitura richiesta. ESTAR, la Centrale acquisti unica della Regione, ha avviato un contenzioso per farsi consegnare anche l’ultimo lotto di 200mila dosi".

L’Azienda USL Toscana centro sta procedendo nel rinnovo del quantitativo richiesto (in totale le dosi che l’Azienda USL Toscana centro ha messo a gara sono 695.000, 300mila in più rispetto allo scorso anno) e assicura: "Sarà compiuto qualsiasi sforzo al fine di garantire il raggiungimento della copertura vaccinale il cui obiettivo di quest’anno è del 75% nei gruppi a rischio", ricordando che, "a differenza degli anni passati, l’attuale Campagna serve a contrastare anche la co-circolazione di virus influenzale e SARS-CoV-2".