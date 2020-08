Vacanze finite per il Valdarno Football Club, al via la preparazione

di Michele Bossini

Per i valdarnesi il primo atto delle stagione 2020-2021, che li vedrà ancora in Eccellenza





Vacanze terminate per il Valdarno Football Club, che stamattina (sabato) si è radunto per poi iniziare a lavorare in vista del torneo di Eccellenza 2020-2021, con la Coppa Italia che partirà il 13 settembre mentre il via al campionato è fissato per l'11 ottobre.

La squadra, agli ordini di mister Marco Brachi e del suo staff, lavorerà allo stadio "Goffredo Del Buffa" e sarà in campo sia al mattino che al pomeriggio da oggi a lunedì, una solo seduta in agenda per martedì e mercoledi mentre giovedì 27 si terrà un allenamento al mattino prima di partire alla volta di Soci per affrontare alle 18, nella prima amichevole precampionato, il Casentino Academy, squadra che prenderà parte al campionato di Promozione.