Vacanze agli sgoccoli per Terranuova Traiana e Valdarno Football Club

di Michele Bossini

Le dua valdarnesi al lavoro dal 22 agosto, primo impegno ufficiale il 13 settembre





Ultimi giorni di vacanza per il Terranuova Traiana e per il Valdarno Football Club, che sabato prossimo si raduneranno e iniziarano gli allenamenti in vista della prossima stagione.

Entrambe le squdre, dopo avere confermato l'allenatore e vari elementi della passata stagione, si sono rinforzate per dispuatare un'annata importante. La Coppa Italia di Eccellenza partirà il 13 settembre mentre il campionato, su tre gironi invece dei soliti due, dovrebbe partitre l'11 ottobre. Ovviamente il tutto dipenderà dall'evolversi della situazione sanitaria.