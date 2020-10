Unomaglia Valdarninsieme, ecco il calendario per la prossima stagione

di Michele Bossini

Prima e ultima giornata in trasferta per la squadra valdarnese



Foto di Marco Zatini

Reso noto dalla Fipav il calendario della serie B2 femminile, torneo che in tutti i dodici gironi prenderà il via nel fine settimana del 7 e 8 novembre per concludersi il 2 maggio (promozione per le prime classificate, le seconde ai play-off mentre le ultime tre retrocederanno).

La Unomaglia Valdarninsieme, inserita nel girone H (a dodici squadre), debutterà domenica 8 novembre su un campo mai facile come quello di Pontedera, mentre sarà il La Spezia l'avversario della prima in casa, sette giorni dopo. Il girone di andata si concluderà il 31 gennaio (la pausa per le festività di fine anno dal 20 dicembre al 9 gennaio, giorno del ritorno in campo), l'avversario nell'ultima giornata il Rinascita Bisonte Firenze, da affontare in trasferta.