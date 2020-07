Uno storico dell'arte sulla panchina degli juniores nazionali della Sangiovannese

di Michele Bossini

La squadra è stata affidata a Lorenzo Vivarelli, lo scorso anno mister degli allievi B regionali di merito



La rete di ScoscinFoto dalla pagina facebook della Sangiovannese

La Sangiovannese ha affidato la guida tecnica della squadra juniores nazionali a Lorenzo Vivarelli, che avrà Lorenzo Rossi come suo stretto collaboratore.

Livornese classe 1981 e con in tasca una laurea in storia dell'arte conseguita a Pisa, Vivarelli ha cominciato ad allenare nel 2010 e lo scorso anno ha guidato gli allievi B regionali di merito azzurri. In possesso della licenza Uefa B dal 2014, in passato è stato allenatore nella Pro Livorno Sorgenti vincendo il campionato allievi e iniziando la stagione successiva sulla panchina dei giovanissimi regionali. Nel 2016 si è trasferiro a Firenze e ha guidato per tre anni la formazione juniores del Centro Storico Lebowski, arrivando primo a pari merito con il Firenze Ovest nella stagione 2018-2019. Adesso il salto in un campionato juniores nazionale che, come sempre, sarà molto impegnativo.