Uno spettacolo di luci e immagini accende il Natale. Chiassai: "Illuminiamo il territorio per sentirci più vicini"

di Glenda Venturini

Tutta la città, dal centro storico ai quartieri, fino alle frazioni, sarà illuminata da proiezioni e luci: una particolare iniziativa voluta dall'Amministrazione comunale, ideata dallo studioso d’arte Massimo Magurano e progettata dall’artista Alfredo Rapetti Mogol





Luci e immagini accenderanno il Natale di Montevarchi con spettacoli inediti e suggestivi: è questo il progetto che ha deciso di mettere in campo l'Amministrazione comunale in un anno davvero particolare, segnato dalla distanza sociale e dalla necessità di limitare i festeggiamenti. "Abbiamo deciso - ha spiegato il sindaco Silvia Chiassai Martini - di “illuminare” il territorio per trasmettere a tutti i nostri concittadini un senso profondo di speranza. Per questi motivi tutta la città, dal suo centro, ai suoi quartieri, fino alle frazioni, sarà illuminata da proiezioni e luci per cercare di sentirsi, seppur distanti, un po’ più vicini".

Il Natale si accenderà di luci domenica 6 dicembre alle ore 17 nel cuore della città, in piazza Varchi dove, oltre alla tradizionale illuminazione dell’albero, si assisterà ad una suggestiva proiezione sulla facciata del Palazzo Comunale, con un gioco di luci, colori e di disegni che cambierà ogni settimana durante le festività, fino al 6 gennaio. Contemporaneamente le proiezioni si accenderanno in altri luoghi del capoluogo e delle frazioni, perché ogni spazio del territorio quest’anno sarà illuminato in modo diverso: da Piazza Vittorio Veneto a Piazza Roanne, dal Giglio al Pestello; da Levane a Levanella; ma anche a Caposelvi, Rendola, Mercatale, Moncioni, Ricasoli, con proiezioni nelle piazze, sulle facciate di chiese o palazzi.

Il progetto si chiama “Sensus Christmas” e, come ha ricordato il sindaco, è stato realizzato in collaborazione con la società Estra e la società valdichiana Village, ideato dallo studioso d’arte Massimo Magurano e progettato dall’artista Alfredo Rapetti Mogol, pittore e paroliere, figlio di Mogol.

Da giovedì 10 dicembre saranno accese anche le luminarie lungo via Roma e nelle frazioni di Levane e Levanella, mentre ogni frazione avrà anche il proprio albero di Natale donato da aziende orto florovivaiste del territorio. Gli addobbi degli alberi nelle frazioni sono stati realizzati dai bambini delle scuole. L’albero naturale di piazza Varchi è stato addobbato grazie alla collaborazione con la società Cartapiù e anche grazie alle scuole del territorio e continuerà ad essere addobbato nei prossimi giorni con i pensieri e le riflessioni che grandi e piccoli vorranno lasciare intorno all’abete che diventerà così una pianta della nostra comunità in questo particolare momento che stiamo vivendo.