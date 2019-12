Una vittoria e due pareggi per le squadre femminili valdarnesi

di Michele Bossini

Si sono giocate le partite della nona giornata di campionato



Foto dalla pagina facebook della Vigor calcio femminile

Una vittoria e due pareggi per le squadre femminili valdarnesi nelle gare della nona giornata. In Eccellenza, con una rete di Balloni nella ripresa, la Vigor calcio femminile ha avuto la meglio per 1-0 sul Livorno confermandosi al secondo posto e guadagnando due punti sull'Aquila Montevarchi Women, fermata sullo 0-0 dal Centro storico Lebowski. In Promozione pareggio a reti bianche per la Marzocco Sangiovannese al "Fabio Bresci" di Rufina.