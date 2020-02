Una Unomaglia Valdarnisieme concreta supera di slancio San Damaso e consolida il terzo posto

di Michele Bossini

Le valdarnesi hanno battuto le modenesi con un netto 3-0 in una partita senza storia



Foto di Marco Zatini

Prestazione concreta e determinata per la Unomaglia Valdarninsieme, che grazie ad un'attenta difesa e un efficace contrattacco ha battuto con un agevole 3-0 San Damaso, aggiudicandosi un match che nascondeva più di un insida in quanto si andava ad affrontatre una squadra che aveva portato al tieb-break Cecina nello scorso turno e messo in difficoltà le fiorentine del Liberi e Forti.

Fin da subito le valdarnesi sono riuscite ad imporre il proprio ritmo e gioco conquistando il primo set 25-17, ripetendosi nel secondo 25-19 e aggiuducandos anche il terzo 25-13. Con questa vittoria e le contemporanee sconfitte di Cecina contro Liberi e Forti e Calci contro l'Anderlini Modena, la Unomaglia porta a sette i punti di vantaggio sul quarto posto e, confermando il terzo posto, rimane in scia delle due battistrada.