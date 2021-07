Una talentuosa guardia estone a rinforzare la polisportiva "Galli"

di Michele Bossini

Tesserata dal sodalizio valdarnesr Janne Pulk





La polisportiva "Galli" ha annunciato il tesseramento di Janne Pulk, guardia estone classe 200i. Reduce da due stagioni in Germania nel massimo campionato, ha indossato prima la divisa di Hannover contribuendo alla vincita della coppa nazionale, poi nell’ultima stagione quella di Keltern vincendo lo scudetto. Importante anche il suo ruolo in ambito nazionale, dove nonostante la giovane età si è già messa in evidenza nelle ultime qualificazioni a Eurobasket, risultando una delle migliori realizzatrici di squadra, con dieci punti a partita.