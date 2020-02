Una mattinata di sviluppo dei prodotti turistici, l'Ambito Turistico Valdarno si riunisce a Bucine

di Matteo Mazzierli

Il tavolo operativo si riunirà alle 9.30 nella biblioteca comunale di Bucine per discutere di strategie su enogastronomia e outdoor assieme a Reporter Live





Ambito Turistico Valdarno: il terzo tavolo operativo si terrà a Bucine, comune capofila dell'ambito; la mattinata sarà incentrata sulla discussione e la ricerca di nuove strategie per valorizzare il turismo enogastronomico e le attività outdoor, settori che negli ultimi anni hanno realizzato un consistente indotto per il turismo locale, ma non solo.

"Un appuntamento importante per tutti gli operatori del settore turistico - afferma il sindaco Nicola Benini - il 27 febbraio si terrà un tavolo operativo in collaborazione con il nostro operatore Reporter Live dove affronteremo i temi di enogastronomia e outdoor ma non solo, parleremo anche del discorso wedding, uno dei prodotti su cui stiamo spingendo molto come ambito. Tutti, referenti di strutture ricettive, interessati e così via, potranno dare il loro contributo, proporre idee e collaborazioni."

"Chi come noi sta gestendo questo sviluppo dell'ambito territoriale, trova nella giornata del 27 febbraio un importante momento di confronto - ha detto Andrea Schincaglia di Reporter Live - si parlerà di enogastronomia, attività outdoor, matrimoni... con proposte e criticità che l'amministrazione insieme agli operatori potrà affrontare e migliorare: questo è il percorso dell'ambito, che proseguirà grazie all'appoggio di tutti gli operatori e dell'amministrazione."