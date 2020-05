Una maglietta per sostenere Ruben Bindi e la sua famiglia

di Michele Bossini

A promuovere l'iniziativa la squadra Benzina 78, che prenda parte al campionato Anspi



Foto dalla pagina facebook del Benzina 78

La squadra Benzina 78, sodalizio di San Giovanni iscritto al campionato Anspi Valdarno , ha lanciato una campagna per sostenere Ruben Bindi, il calciatore quindicenne in forza all'Atetico Levane Leona ed ex Sangiovannnese in ospedale dal 23 dicembre 2019 dopo un incidente in motorino.

"Aiutaci ad aiutare" è lo slogan scelto per questa iniziativa, per aderire basta rivogersi alla tabaccheria Onelove, in via Gruccia a San Giovani entro il 18 maggio e acquistare al prezzo di dieci euro una maglietta con il logo della campagna.