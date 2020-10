Una lettera per chiedere un rinvio dei campionati di pallacanestro

di Michele Bossini

A scriverla il presidente del Terranuova Basket Paolo Bizzarri, destinataria la presidenza della Fip Toscana





Il presidente del Terranuova Basket Paolo Bizzarri ha inviato alla presidenza della Fip Toscana una lettera nella quale si chiede di prendere seriamente in considerazione un rinvio dei campionati.

Bizzarri rileva che, con il passare dei giorni, si fa sempre più probabile un rinvio di tutti i campionati dilettantistici di basket a livello regionale, idea condivisa da numerose società della Toscana e per questo fa appello al senso di responsabilità che dovrebbe contraddistinguere lo sport, specie in questo periodo. Il rinvio dei campionati permetterebbe ai ragazzi di svolgere ugualmente gli allenamenti e in sicurezza: la società terranuovese ha infatti messo in campo un notevole sforzo, sia economico che in termini di impegno, per la sanificazione del palazzetto, che deve restare per i ragazzi e tutti gli utenti luogo di divertimento e di svago, pur con attenzione alla sicurezza.