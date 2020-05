Un video per sostenere l'ospedale della Gruccia

di Michele Bossini

Dal mondo della palla a spicchi #divisiincampounitifuori





Le società di pallacanestro del Valdarno, sportivamente divise in campo ma unite fuori, hanno lanciato #divisiincampounitifuori, iniziativa con la quale invitano tutti a sostenere l’ospedale della Gruccia in questo periodo delicato con una piccola donazione all’iban IT 81T01003014217000001128461 con causale “Emergenza Corona Virus, donazione Ospedale Valdarno".

Per sensibilizzare gli abitanti del Valdarno su questa causa, è stato pubblicato in rete un video nel quale giocatori e giocatrici di squadre valdarnesi, dalle loro abitazioni e giardini, si passano il pallone fra di loro invitando tutti a sostenere il presidio sanitario valdarnese.