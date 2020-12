Un saluto per Paolo Rossi, il campanile di Ambra si colora di azzurro per il campione del mondo

di Matteo Mazzierli

L'iniziativa è stata realizzata dalla Pro Loco di Ambra





Il campanile di Ambra si colora di azzurro per salutare Paolo Rossi: un abbraccio collettivo da parte di tutti i cittadini della Valdambra per il campione del mondo in un modo speciale.

L'idea è stata realizzata dalla Pro Loco di Ambra che ha voluto dare con commozione l'addio al calciatore: "Ciao Paolo. Così, in maniera molto semplice anche noi vogliamo salutarti. Così come facevamo un po' tutti in paese quando venivi a trovarci. Questa sera il nostro campanile, il nostro simbolo paesano si illuminerà di azzurro, così come a voler salutare un grande campione, ma soprattutto un grande uomo e ringraziarti di avere scelto tutti noi come tuoi vicini di casa, rendendo un po' più azzurro il nostro piccolo paese e tutta la Valdambra."