Un punto esterno per la Castelnuovese, sconfitta la Bucinese

di Michele Bossini

I risultati delle valdarnesi di Promozione nella prima domenica del nuovo anno





La Castelnuovese inizia il 2020 con un pareggio per 1-1 in casa del Pontassieve, terza forza del torneo e ancora imbattuto in casa. Gli amaranto erano passati in vantaggio sul finire della prima frazione di gioco con Rialti, lesto ad avventarsi sul pallone dopo una respina corta del portiere avversario. Al quarto d'ora della ripresa di Fantechi il gol del pareggio per la squadra di casa.

Battuta d'arresto casalinga per la Bucinese, superata 2-3 dal Firenze Ovest secondo in classifica. A passare in vantaggio dopo pochi minuti di gioco i padroni di casa con Falcone, prima dell'intervallo i fiorentini hanno colpito tre volte (rete di Marrani e doppietta di Rugi), nella ripresa Kuqi ha realizzato il gol che ha riaperto il match, che gli arancioverdi non sono però riusciti a pareggiare.