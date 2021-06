Il Terranuova Traiana ai play-off, stagione finita per il Valdarno Football Club

di Michele Bossini

Un pareggio e una sconfitta per le valdarnesi di Eccellenza nell'ultima giornata





Ultima giornata del campionato di Eccellenza, con il Terranuova Traiana che ha pareggiato 2-2 la gara in casa dell'Antella e ha visto sfumare la possibilità di accedere, come sarebbe stato con una forbice di almeno sei punti, direttamente alla finale con il Pogggibonsi, al "Bozzi" di Firenze il 20 maggio. La partita non è stata facile per i valdarnesi, che sotto 2-0 a mezz'ora alla fine sono riusciti grazie a Vestri e Zellini a impattare, senza però riuscire a ribaltare il risultato.

Avversaria in semifinale sarà la Fortis Borgo San Lorenzo, che si è qualificata aggiudicandosi per 0-2 la scontro diretto in casa del Valdarno Football Club, segnando subito dopo il via e poi raddoppiando in avvio di ripresa.