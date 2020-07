Un organigramma con tante vecchie conoscenze per la Bucinese

di Michele Bossini

Allenatore della squadra arancioverde nella prossima stagione sarà Giorgio Garozzo





Il campionato 2020-2021 sarà il novantesimo per le Bucinese, che ha rinnovato il proprio organigramma inserendo al suo interno alcune figure che hanno scritto pagine importanti della storia recente del sodalizio arancioverde.

Al timone resta la coppia Giuseppe Curcio-Francesca Matteini, torna l'artefice di molte promozioni, dalla Seconda categoria fino all'Eccellenza Fabio Malvisi con Sauro Innocenti, storico dirigente. In società anche Luca Verdi, terzino sinistro per sedici anni in forza agli arancioverdi e Alessio Cocollini, che dopo aver vinto tre campionati da giocatore e capitano si è accomodato in panchina guidando la Bucinese alla storica promozione in Eccellenza.

Due rientri in arancioverde anche nello staff tecnico con il direttore sportivo Filippo Gostinelli, proveniente dalla esperienza dello scorso anno con la Lorese,e il mister Giorgio Garozzo, che sarà alla guida della squadra nella prossima stagione dopo le ultime esperienze di Incisa e Ambra.