Un omaggio al Serristori da parte della discoteca Strix Mulino

di Martina Giardi

Un gesto di solidarietà da parte della discoteca figlinese per l'ospedale Serristori





Un gesto di solidarietà, l'omaggio dei ragazzi dello Strix Mulino nei confronti del Serristori. I cesti di Natale stati recapitati ad infermieri, medici e operatori socio sanitari dell'ospedale. Il gestore Filippo Bonaccini, con la partecipazione dei suoi collaboratori, ha omaggiato tutti i dipendenti del Serristori, da settimane passato a totale disposizione dei malati covid, con tre bellissimi cesti natalizi.

Un piccolo gesto, che sottolinea la vicinanza per chi, tutti i giorni, è in prima linea a fronteggiare la pandemia. Filippo sottolinea come un piccolo gesto possa dare speranza. L'augurio è che tutto torni al più presto come prima, che si ritorni alla normalità.