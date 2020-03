Un nuovo decesso nel comune di Reggello, l'annuncio del sindaco Benucci

di Redazione

L'uomo era risultato positivo al tampone solo poche ore prima. È morto all'Ospedale Santa Maria Annunziata. Il sindaco: "Dobbiamo resistere"





Un altro decesso si aggiunge al triste conteggio delle morti legate al Coronavirus, in Valdarno. È quello di un cittadino di Reggello, che si trovava ricoverato a Ponte a Niccheri e che era risultato positivo al tampone solo poche ore prima. A darne notizia, il sindaco Cristiano Benucci.

"Oggi purtroppo ci giunge nuovamente una brutta notizia: un nostro concittadino è deceduto a causa del Covid -19. Era ricoverato presso l'OSMA e poche ore prima della morte era risultato positivo al test. Un ricordo doveroso verso questa persona e la vicinanza di tutta la comunità alla sua famiglia", afferma Benucci.

"Anche la giornata odierna ci consegna numeri molto pesanti, tuttavia il rallentamento dei contagi e l'aumento delle guarigioni rappresentano segnali importanti. Dobbiamo dunque resistere. In questi giorni sto ricevendo alcuni messaggi da parte di cittadini che si trovano in difficoltà estrema, anche sul piano alimentare - ha poi proseguito il sindaco di Reggello - il Presidente Conte ha annunciato lo staziamento di risorse per fronteggiare l'emergenza alimentare delle famiglie. Se necessario, incrementeremo anche con risorse del Comune questo importante intervento, perchè in questo momento di difficoltà non possiamo permetterci di abbandonare nessuno. Le difficoltà dei singoli sono difficoltà di tutti".