"Un insolito Perdono": la festa si fa, ma ridotta. Il programma dell'edizione 2020

di Matteo Mazzierli

Un'edizione in misura ridotta a causa dell'emergenza Covid-19 ma che avrà comunque molti appuntamenti legati al mondo dell'arte. Tutti gli eventi saranno gratuiti, ma in alcuni casi è necessaria la prenotazione.





"Un insolito Perdono", un titolo non casuale per le iniziative organizzate dal Comune di Montevarchi per la sua consueta festa di inizio settembre. La festa ci sarà, ma in forma ridotta, a seguito dell'andamento dell'emergenza Coronavirus che non permette in larga parte di poter organizzare eventi storici come il Gioco del Pozzo, la Rievocazione Storica con la sfilata, la tombola, il luna park, le cene in piazza e gli spettacolo pirotecnici: tutte manifestazioni che possono produrre momenti di assembramento.

"Abbiamo sperato fino all’ultimo di poter mantenere alcune delle tradizioni storiche che fanno parte del Perdono a Montevarchi - spiega l'assessore alla cultura Maura Isetto - la situazione non ci ha consentito di procedere nella realizzazione di quelli che erano e sono dei capisaldi del Perdono e da qui il titolo "Un insolito Perdono"."

"Ma sarà comunque un programma dove ci saranno tanti momenti importanti - continua Isetto - soprattutto legati al mondo dell'arte con la mostra in Palazzo del Podestà dedicata a uno degli artisti contemporanei più importanti di Montevarchi, lo scultore e pittore Remo Gardeschi, di cui quest'anno ricorrono i 100 anni dalla nascita e la mostra al Circolo Stanze Ulivieri dedicata al fotografo Enzo Righeschi, il tradizionale concerto del Corpo Musicale Giacomo Puccini che proprio alla luce dell'emergenza da Covid-19 si svolgerà all'Anfiteatro della Ginestra, un luogo dove è possibile mantenere il distanziamento fisico tra tutti i musicisti. Infine l'appuntamento anche con la musica rock con i concerti di due cover, una dei Queen e l'altra dei Beatles in piazza Varchi, con tutte le persone a sedere, distanziate, nel pieno rispetto dei protocolli previsti per questo genere di eventi."

Qui il programma definitivo di un "Insolito Perdono" a Montevarchi. Tutti gli eventi sono gratuiti, ma in alcuni casi è necessaria la prenotazione. Per gli eventi dove è possibile la prenotazione, è stato inserito il link per accedere a "Eventbrite" per prenotare il proprio posto.