Un'idea del Crt per abbattere i costi delle utenze

di Michele Bossini

Una società corsortile lo strumento per avere percentuali di sconto molto vantaggiose





Un consorzio di società per abbattere i costi delle utenze, che gravano in maniera consistente sui bilanci dei sodalizi sportivi. Su questo argomento già da dicembre è in corso un ragionamento, coi vertici del Crt che ritengono sia giunto il momento di varare uno strumento nuovo che possa dare la possibilità di gestire gli impianti spendendo meno.

La proposta è quella di creare una società consortile, composta da più società possibili promossa e coordinata dal Crt, l’unico soggetto deputato a farlo avendo la responsabilità di tutti i sodalizi della Toscana. Tale soggetto non acquisterebbe solo l'energia elettrica o il gas, ma potrebbe anche allargare il raggio d'azione per stipulare assicurazioni e acquistare il materiale sportivo con indubbio vantaggio economico per tutte le società partecipanti. Dal punto di vista della formula si tratterebbe di una srl, che offrirebbe precise garanzie a tutte quelle società che erogano servizi come luce gas, che potrebbero praticare percentuali di sconto molto vantaggiose.