Un gradito ritorno sulla panchina della Synergy, è Riccardo Caimi il coach per la stagione 2020-2021

di Michele Bossini

Caimi guiderà di nuovo la prima squadra dopo che nell'ultimo biennio aveva curato il settore giovanile





Dopo avere portato la Synergy in serie C gold nel campionatp 2015-2016 e dopo che negli ultimi due anni, restando in casa Synergy, si era dedicato al settore giovanile a tempo pieno e con ottimi risultati, coach Riccardo Caimi guiderà di nuovo la prima squadra maschile nel prossimo campionato di serie C gold.

Una scelta, quella dei dirigenti Synergy, che ha tenuto conto dell' impegno e della professionalità con cui Caimi ha vestito i colori arancioverdi negli ultimi sei anni, da quando appunto nel 2014 entrò nella famiglia Synergy contribuendo allo sviluppo del vivaio, con tanti suoi atleti che sono approdati in prima squadra e che ritroverà nel roster con il quale affronterà il prossimo campionato.