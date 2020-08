Un giovane laterale ucraino il rinforzo sul quale scommette la Futsal Sangiovannese

di Michele Bossini

Lo scorso anno era in C1 nell'Hellas Verona e aveva vinto il campionato





La Futsal Sangiovannese ha preso in prestito dal Mantova calcio a 5 il laterale ucraino classe 1999 Bogdan Gumeniuk. Elemento di grande prospettiva, Gumeniuk arriva alla corte di mister Bearzi dopo l'ultima esperienza in C1 nell'Hellas Verona con vittoria del campionato; in precedenza aveva collezionato diverse presenze nella prima squadra del Mantova e, soprattutto, aveva messo a segno settanta reti con gli under 19.