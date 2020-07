Un giocatore duttile per il nuovo Pestello

di Michele Bossini

Tesserato per la prossima stagione Antonio Damato





Il Pestello, in vista del prossimo campionato di Seconda categoria, ha tesserato Antonio Damato, terzino classe 1998 che può giocare anche a centrocampo. Il giocatore arriva in prestito dal Terranuova Traiana, dopo che lo scorso anno aveva giocato ad Ambra in Prima categoria.