Un giocatore del Siena ammonito due volte non viene espulso, la Sangiovannese ha pronto il reclamo

di Michele Bossini

La partita era finita 1-2 ma sull'omologazione dovrà pronunciarsi il giudice spoertivio





Sul campo il Siena ha battuto la Sangiovannese 1-2, ma la partita sarà rigiocata se il giudice sportivo accoglierà il reclamo che i dirigenti azzurri hanno annunciato di volere presentare.

A spiegare le ragioni il direttore generale della Sangiovannese Giuseppe Morandini: "A pochi minuti dalla fine, l'arbitro ha ammonito per la seconda volta il giocatore del Siena Farcas senza esplellerlo. Il catrellino rosso è arrivato a partita finita su segnalazione del commissario di campo, resta il fatto che il Siena avrebbe dovuto giocare gli ultimi minuti in dieci e così non è stato".