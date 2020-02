Un etto e mezzo di hashish in casa: i carabinieri arrestano un uomo

di Monica Campani

Intervenuti i carabinieri della stazione di San Giovanni in collaborazione con il nucleo radiomobile





I carabinieri della stazione di San Giovanni Valdarno, in collaborazione con una pattuglia del nucleo radiomobile, hanno arrestato un trentenne, residente in città.

Durante un posto di controllo i militari hanno fermato l’uomo alla guida della propria autovettura: insospettiti dal suo atteggiamento hanno perquisito la macchina non trovando però niente. La perquisizione è stata estesa anche alla sua abitazione: qui sono stati trovati 160 grammi di hashish, suddivisi in panetti, un bilancino di precisione ed una piccola dose di marijuana.

Per l’uomo sono scattate le manette e sarà accompagnato in Tribunale, per essere sottoposto al rito direttissimo.