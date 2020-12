"Un calcio al Covid", consegnato un nuovo automezzo alla Misericordia di Cavriglia

di Martina Giardi

Consegna di una nuova autovettura alla Misericordia di Cavriglia, grazie all'iniziativa "Un calcio al Covid19". Sono stati donati anche pacchi e buoni alimentari con scorte messe a disposizione da Collettivo Bujanov - Associazione Pro Forma



WhatsApp Image 2020-12-23 at 16.06.41 (2) WhatsApp Image 2020-12-23 at 16.06.41 (1) WhatsApp Image 2020-12-23 at 16.06.41 WhatsApp Image 2020-12-23 at 16.06.40 (2) WhatsApp Image 2020-12-23 at 16.06.40 (1) WhatsApp Image 2020-12-23 at 16.06.40

Consegnato un nuovo mezzo alla Misericordia di Cavriglia grazie all'iniziativa "Un calcio al Covid-19". Le offerte, arrivate da tutto il mondo per la collezione di maglie da calcio donate da Daniele Tognaccini, hanno permesso di rispondere alle esigenze della Confraternita della Misericordia per i servizi quotidiani di aiuto alla Comunità.

Dall'arrivo della pandemia gli impegni della Misericordia sono ulteriormente cresciuti anche per la consegna a domicilio di alimenti e farmaci. Per questo lo scorso maggio, emerse la necessità dell'acquisto di un nuovo mezzo: Daniele Tognaccini, già fondatore di Milan Lab e allora preparatore della Juventus, mise così a disposizione per un'asta benefica la sua collezione di maglie da calcio indossate da campioni in serie A e nelle coppe europee. “Un calcio al Covid” ha incassato oltre 13.500 euro: a questa somma si sono aggiunte poi anche donazioni di privati ed aziende. Oggi finalmente ecco la consegna della vettura, una Fiat 500X appositamente attrezzata. "Un modo perfetto per ricordare il senso della festa, quello di donarsi agli altri in modo disinteressato, che certamente appartiene a tutti i volontari della Misericordia - spiega il sindaco Leonardo Degl'Innocenti o Sanni - Il successo dell'iniziativa di beneficenza dimostra ancora una volta il sempre vivo senso di solidarietà della Comunità di Cavriglia. La nuova auto sarà di supporto a tutti, per le esigenze peraltro aumentate a causa del Covid-19.”

Le parole di Daniele Tognaccini - "Tutto ciò che è fisico è legato a cose superflue"-" I valori sono la cosa sulla quale dovremmo fondare la nostra società. Quello che io volevo far capire con questo gesto è che tutto ciò che è materiale ha un valore molto inferiore rispetto a quello che gli diamo. Privandomi della mia collezione voglio far passare un messaggio: i beni materiali possono essere un mezzo per un buon fine. Come dicevo ai miei giocatori:" quando si ha un microfono sotto al naso, se si dicono cose interessanti si può incidere pesantemente sulle vite delle persone "

Oggi inoltre l'Amministrazione Comunale ha iniziato la distribuzione dei buoni alimentari e di alcuni pacchi spesa alle famiglie in difficoltà, grazie ancora all'aiuto della Confraternita, all'associazione ProForma - Collettivo Bujanov e a Corradina Fratini che ha messo a disposizione l’olio extravergine di oliva di sua produzione. L'associazione è riuscita a raccogliere attraverso il mezzo del banco alimentare, una cospicua quantità di alimenti per poter iniziare con il confezionamento dei pacchi e poter soddisfare un gran numero di famiglie. Una collaborazione all'insegna della solidarietà.