Un attacante e un portiere i rinforzi per l'Aquila

di Michele Bossini

Due operazioni di mercato in entrata messe a segno dal Montevarchi





Due operazioni di mercato in entrata per il Montevarchi, che aggiunge alla sua rosa una coppia di giocatori con esperienza in serie D.

Vestirà la casassa rossoblù nella la stagione 2020-2021 Salvatore Corrado, attaccante esterno classe 2002 nativo di Catania e che ha collezionato sedici presenze in Serie D con il Cannara nella scorsa stagione.



Arriva alla corte dell'Aquila anche il portiere Andrea Giusti, classe 1997 già allenato da Malotti un passato e con all’attivo oltre cento partite in serie D vestendo le maglie di Montecatini, Ghiviborgo e San Donato Tavarnelle.