Un Atletico Levane Leona profondamente rinnnovato per il prossimo campionato di Seconda categoria

di Michele Bossini

Tre i giocatori rimasti, tanti i giovani nella rosa per la prossima stagione



L'allenatore Filippo Cellai

Sarà un Atletico Levane Leona profondamente rinnovato quello che si presenterà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Seconda categoria.

Le conferme si contano sulle dita di una mano: oltre all'allenatore Cellai solo Arcioni, Hoxha e Ajzaj e fondamentale per completare l'organico sarà la promozione in prima squadra di addirittura tredici ragazzi del 2001 cresciuti nel settore giovanile.

Per quello che riguarda i movimenti in entrata, spicca senza ombra di dubbio il nome del difensore (arriva dal Vaggio Piandiscò) dalla lunga carriera fra i professionisti Gianluca Nocentini. Gli altri volti nuovi sono quelli di Senesi, attaccante ex Pieve al Toppo, di Mirko Nocentini, Bracci e Scarpellini, rispettivamente portiere, attaccante e difensore lo scorso anno a Badia a Roti. Il mercato dell' Atletico Levane Leona non è ancora chiuso e ci sono delle trattative in corso che potrebbero concludersi con l'approdo di altri giocatori.