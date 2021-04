Una Aposa determinata e cinica espugna il tensostatico di piazza Palermo

di Michele Bossini

Gli azzurri si sono dovuti arrendere ai bolognesi per 4-7





Scivolone interno per la Futsal Sangiovannese, superata 4-7 da una Aposa Bologna determinata a riscattare la pesante sconfirta (0-8) della partita di andata. I valdarnesi, con soli sette effettivi, si erano portati avanti per 1-0, ma la squadra felsinea ha saputo in breve pareggiare e andare in vantaggio, sfuttando al meglio le azioni create e vanificando il tentativo di rimonta, nel secondo tempo, dei padroni di casa.