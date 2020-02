Un'altra giornata negativa per le valdarnesi di serie C

di Michele Bossini

La Spezia, Legnaia e Valdera hanno battuto le squadre del comprensorio



Foto di Ginevra Buglieri dalla pagina facebook della Synergy Basket Valdarno

Nel campionato di serie C gold, la Fides Montevarchi è torna della Liguria a mani vuote, sconfitta a La Spezia 86-84. I montevarchi, sul +7 alla fine del terzo tempino (59-66), solo negli ultimi due minuti sono stati ripresi e sorpassati. Mastica amaro la Synergy, che ancora una volta è stata battuta di stretta misura: i valdarnesi si sono infatti arresi 61-58 ai fiorentini del Legnaia, che sotto di dieci lunghezze all'inizio dell'ultimo quarto hanno saputo rimontare riuscendo poi, nel finale, a vincere.

Sconfitta dal passivo pesante per il Galli Terranuova, che nella terza giornata del campionato di serie C silver ha perso 105-76 in casa del Valdera, sempre avanti nel punteggio e mai seriamente impensierito dai valdarnesi.