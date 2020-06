Ultimo giorno di scuola nei campi sportivi per i ragazzi di quinta elementare e terza media, la proposta del PD

di Matteo Mazzierli

L'unione comunale Partito Democratico di Montevarchi ha lanciato la proposta per un evento di chiusura anno scolastico. "Un gesto simbolico e un segnale di normalità"





Un saluto di fine anno nei campi sportivi: è la proposta dell'Unione Comunale Partito Democratico di Montevarchi rivolto agli studenti delle classi terminali che potrebbero reincontrarsi nel rispetto delle misure di sicurezza.

"Un modo semplice e in tutta sicurezza per consentire ai ragazzi di salutarsi al termine di questo anno scolastico e soprattutto del proprio ciclo di studi - scrive il PD - Lanciamo l'idea che è già realtà in altri Comuni, ma non a Montevarchi. Chiediamo al Sindaco e all'Assessore all'istruzione di sostenere e fare propria questa iniziativa, aprendo per una mattina i campi sportivi comunali. Con assoluto rispetto del distanziamento e l'uso di mascherine, ogni classe potrebbe avere a disposizione un grande cerchio disegnato sull'erba attorno a qui sedersi per un saluto, anche con gli insegnanti che vorranno partecipare."

"Un gesto simbolico per dimostrare che questo travagliato anno scolastico è finalmente alla spalle e che la scuola è pronta a ripartire - conclude il PD - Un segnale di normalità per i nostri ragazzi dopo mesi di isolamento e teledidattica, in cui si è perso uno degli elementi più belli della scuola: l'essere insieme."