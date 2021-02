'Uffizi diffusi', Reggello è pronto. Schmidt in visita al Museo Masaccio. Giunti: "Nel 2022 celebreremo i 600 anni del Trittico"

di Glenda Venturini

Il Direttore del Museo degli Uffizi ha compiuto un sopralluogo questa mattina anche a Reggello, dopo aver già visto San Giovanni e Cavriglia. L'assessore Bartolini: "Una grande soddisfazione". Il sindaco reggente: "Ci prepariamo ad un percorso importantissimo per celebrare anche i 600 anni del Trittico di San Giovenale"





Si allunga l'elenco dei comuni del Valdarno pronti ad entrare nella rete degli "Uffizi diffusi", il progetto che il Direttore del Museo fiorentino sta portando avanti con l'obiettivo di esporre alcune delle opere anche al di fuori della sede museale degli Uffizi. Dopo San Giovanni e Cavriglia, oggi Eike Schmidt ha fatto tappa a Reggello, per valutare la candidatura del Museo Masaccio d’Arte Sacra di Cascia, accompagnato dall’Amministrazione rappresentata dal Sindaco reggente Piero Giunti e dall’Assessore alla cultura Adele Bartolini.

Scopo della visita, nello specifico, è stata quello di valutare l’inserimento del progetto del Museo d’Arte Sacra Masaccio sui 600 anni del “Trittico di San Giovenale” all'interno del progetto Uffizi Diffusi e far diventare quindi Reggello una delle sedi prescelte per questo importante progetto. “Nel 2022 - ha ricordato il sindaco Piero Giunti - celebreremo i 600 anni del Trittico di San Giovenale, che viene considerato la prima opera di Masaccio. Sarà un anno importante e far entrare le celebrazioni all’interno della rete degli Uffizi diffusi renderà ancora più ricche di significato le celebrazioni. Il comune di Reggello si farà trovare pronto per questa grande occasione in modo che oltre ad ammirare la splendida opera di Masaccio, i turisti possano vivere e gustare le tante opportunità che il nostro territorio offre come natura, bellezza, ricettività ed enogastronomia.”

“Una soddisfazione per il nostro territorio - ha aggiunto l'assessore alla cultura Adele Bertolini - e soprattutto per tutte le persone che lavorano per il Museo e che ogni giorno, anche durante questo anno critico, si sono impegnate costantemente per la diffusione dell’arte e della Cultura a Reggello. Poter diventare una delle sedi prescelte per il progetto Uffizi Diffusi, in un percorso che dovrà legale i territori di Reggello, San Giovanni è Cavriglia, sarebbe un aiuto importante per far conoscere le opere “nascoste” delle Gallerie e anche per far scoprire il “Trittico di San Giovenale” al grande pubblico, italiano ed internazionale.”

Al progetto della mostra stanno lavorando la storica dell'arte Lucia Bencistà, la curatrice del Museo Masaccio di Cascia Maria Italia Lanzarini insieme alla direttrice del sistema museale Nicoletta Matteuzzi