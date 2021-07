Ufficiale lo stadio di Pontedera come sede delle prime partite del Montevarchi

di Michele Bossini

Il sindaco di Montevarchi e la società rossoblù: "Si è trattato di un grande lavoro di squadra a più livelli"





Il Montevarchi disputerà le prime gare della nuova stagione di serie C sul campo del Pontedera: a dare l' annuncio ufficiale il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini e la società rossoblù una nota congiunta.

“Ringraziamo per il prezioso lavoro svolto il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, che è stato al nostro fianco permettendo, grazie alla sua esperienza, di svolgere le prime partite del prossimo campionato presso lo stadio comunale di Pontedera -si legge nella nota- potendo così di iniziare a percorrere questa nuova esperienza tanto desiderata. È altrettanto doveroso ringraziare -proseguono prima cittadina e Aquila- il Prefetto di Pisa Giuseppe Castalde, il Questore di Pisa Gaetano Bonaccorso, oltre naturalmente al Prefetto di Arezzo Maddalena De Luca e il Questore di Arezzo Dario Sallustio, che hanno collaborato sempre con noi per trovare la soluzione adeguata e in tempi rapidi. Ringraziamo per la disponibilità e l’aiuto anche il sindaco di Pontedera Matteo Franconi. E’ proprio il caso di dire che si è trattato di un grande lavoro di squadra, a più livelli, che ha avuto l’obiettivo comune di assegnarci in tempi rapidi un campo idoneo per disputare le prime gare della prossima stagione di serie C, in attesa -termina la nota- di tornare a giocare il prima possibile nel nostro impianto ristrutturato di Montevarchi”.