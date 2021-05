Ubriaco parcheggia il tir in corsia di sorpasso dell'A1 e si mette a dormire: la Polstrada evita il peggio

di Glenda Venturini

È successo in corsia sud fra Valdarno e Arezzo, la Polizia stradale è intervenuta dopo alcune segnalazioni di automobilisti che hanno visto il grosso mezzo parcheggiato in mezzo alla corsia di sorpasso





Intervento della Polizia Stradale di Arezzo, intorno alle 3 del mattino, in A1 fra i caselli di Valdarno e Arezzo, dove alcuni automobilisti hanno segnalato al numero di emergenza 112 un grosso mezzo pesante fermo in corsia di sorpasso, a fari spenti.

Una situazione potenzialmente molto pericolosa: per questo sono partite immediatamente due pattuglie della Sottosezione di Battifolle per bloccare il traffico diretto verso Roma ed evitare così gravi incidenti. Gli operatori, giunti sul posto, hanno effettivamente trovato un grosso TIR con targa austriaca che stava trasportando una enorme gru.

Controllato il mezzo, gli agenti hanno scoperto che l'autista stava tranquillamento dormendo nella cuccetta del Tir: l'uomo, un croato poco più che trentenne, è stato subito sottoposto alla prova dell'etilometro con il risultato di una positività pari a 1,33 g/l.

I poliziotti provvedevano immediatamente a liberare la strada dall’ingombrante veicolo riaprendo il traffico dopo averlo posizionato in sicurezza; all'autista invece è stata immediatamente ritirata la patente di guida, sequestrato il mezzo per 3 mesi, ed è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria. Dal controllo sono emerse anche numerose violazioni amministrative riguardanti le modalità del trasporto che comporteranno sanzioni per un ammontare di 9mila euro.