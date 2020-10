Turno inaugurale in Prima categoria, vincono Ideal Club Incisa, San Clemente e Ambra

di Michele Bossini

Giornata inaugurale tutto sommato positiva per le squadre valdarnesi che prendono parte al campionato di Prima categoria.

Nel girone D, l'Ideal Club Incisa si è aggiudicato per 0-3 (reti di Segoni e Autiero nel primo tempo, poi Bigeschi nella ripresa) la sfida di vallata in casa della Fulgor Castelfranco, mentre la matricola San Clemente ha regolato 1-0 (Renzi nel primo tempo) il Pianella. Turno negativo per il Vaggio Piandiscò, che si è arreso 2-0 al Chianti Nord.

Debutto con successo per l'Ambra nel girone F, con la squadra di miste Peri che ha vinto 0-1 (rete di Giusti) a Vicomaggio. Nello stesso raggruppamento il Pergine ha pareggiato 1-1 in casa con il Rassina.