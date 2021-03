Turno di campionato senza vittorie per le valdarnesi di serie C

di Michele Bossini

Fides Montevarchi, Synergy e Galli Terranuova battuta da Sba Arezzo, Olimpia Legnaia ed Empoli



Foto da www.sba-arezzo.it

Turno di campionato decisamente negativo per le valdarnesi di serie C, che escono tutte sconfitte da loro impegni.

In C gold la Fides Montevarchi è stata sconfitta 85-69 in casa della Sba Arezzo, che ha centrato il suo primo successo stagionale. Per la vittoria degli aretini determinante il cambio di marcia dopo l'intervallo lungo, che ha permesso prima di recuperare (35-40 al momento di andare negli spogliatoi), poi di passare a condurre e vincere con un ampio margine. Nello stesso campionato, pesante sconfitta per la Synergy, battuta 71-41 nella tana dell'Olimpia Firenze in una partita in cui il risultato non è mai stato in discussione.

Stenta a decollare, in C silver, la stagione del Galli Terranuova, ancora a zero punti e battuta a Empoli 75-73 all'overtime. Dopo avere recuperato uno svantaggio di dieci punti nell'ultimo quarto, finito 67-67, i valdarnesi hanno capitolato dopo un supplementare, con il rammarico di non essere riusciti a capitalizzare l'ultimo possesso.