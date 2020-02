Turismo: l'Unione Valdarno Valdisieve aprono ai tour operator per promuovere il territorio

di Glenda Venturini

Dell'Unione fa parte anche il comune di Reggello il cui sindaco, Cristiano Benucci, ne ha assunto in questo momento la presidenza. "Abbiamo deciso di sostenere questo progetto di Confesercenti Firenze per far conoscere di più i nostri territori"



Vallombrosa (foto F. Tuberosi)

Sarà presentato il 27 febbraio a Villa Poggio Reale il progetto “Eductour, esperienza in Valdarno e Valdisieve”: promosso da Confesercenti Firenze e Unione dei comuni, il progetto permetterà di allargare la rete dei contatti fra i tour operator, per promuovere di più il territorio a livello turistico.

Si tratta, nello specifico, un’attività di scambio rivolta agli operatori del settore turistico dedicato alla scoperta delle realtà locali dell’area dell’Unione, che comprende anche il comune di Reggello. Nel mese di maggio, infatti, ci sarà la possibilità di ospitare sul territorio 20 tour operator da tutto il mondo, interessati a conoscere l’offerta turistica della zona e specializzati nella gestione dei flussi di clientela affascinata dai piccoli borghi toscani.

“Come Unione - ha commentato il sindaco Benucci - abbiamo pensato di sostenere Confesercenti Firenze in questo progetto per far conoscere ulteriormente le bellezze della nostra zona e per permettere agli operatori turistici locali di ampliare i propri contatti commerciali e promuovere le iniziative ed eventi che vengono organizzate durante l’intero anno”.