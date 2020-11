Via libera al triennale delle opere pubbliche. Scuole, strade, ponti: gli investimenti della Provincia

di Glenda Venturini

La Presidente Silvia Chiassai Martini: “Arrivano 32 milioni di euro di interventi strategici per la messa in sicurezza di scuole, strade e ponti su tutto il territorio”. Ecco quali sono gli investimenti che riguardano il Valdarno





Con l'approvazione del Consiglio provinciale della variazione al piano triennale dei lavori pubblici 2020-2021, si dà il via libera ad un importante pacchetto di investimenti sul territorio della provincia di Arezzo, con 32 milioni di euro di interventi strategici per l’edilizia scolastica e per la messa in sicurezza di strade e ponti.

Un impegno importante per le comunità e le vallate, come ha dichiarato la Presidente Silvia Chiassai Martini: “La Provincia sta ripartendo e lo dimostra l’approvazione di un programma triennale delle opere di 32 milioni di euro con lavori sostanziali e necessari per il futuro delle scuole frequentate ogni giorno dai nostri figli e per la sicurezza del territorio. Questi stanziamenti prevedono la realizzazione di interventi storici, come quello su Ponte Buriano, il primo impegno preso all’inizio del mandato", ha ricordato Chiassai. Qui si prevede la realizzazione del ponte provvisorio per un importo di 2 milioni e 100mila euro, e la progettazione del ponte nuovo, per 1 milione e 300mila euro.

C'è poi il capitolo della palestra di San Giovanni: "Finalmente, dopo 14 anni di inqualificabili sprechi - ha commentato Chiassai Martini - riusciremo a realizzare anche la nuova palestra geodetica per gli studenti degli Istituti Superiori di San Giovanni con un investimento di 500 mila euro". E ancora, sempre in Valdarno, "sarà messa in sicurezza anche la galleria viaria “Poggi di Faella”, attenzionata da questa amministrazione per evitare rischi all’incolumità dei cittadini, con un intervento importante di 850 mila euro".

Per le scuole, sul territorio valdarnese è stato inserito nell'elenco dei lavori pubblici in programma anche "lo spostamento della succursale dell’Istituto Magiotti, la struttura più vecchia della provincia che versa da anni in condizioni pessime, attraverso un progetto di ampliamento dei Licei di Montevarchi, per una nuova sede per oltre 3 milioni e 600mila euro. Una rivoluzione che abbiamo applicato su tutto il territorio provinciale dove i nostri Comuni, come ho sempre ribadito, hanno la stessa dignità e opportunità per interventi che miglioreranno la sicurezza di scuole, strade e ponti, in base alle criticità riscontrate", ha concluso la Presidente Chiassai Martini.

La programmazione triennale delle opere pubbliche contiene anche altri interventi importanti di manutenzione straordinaria, di efficientamento energetico e di adeguamento sismico ed antincendio delle scuole per oltre 6 milioni e 500mila euro (Liceo V. Colonna di Arezzo; Liceo Classico F. Petrarca, Convitto Nazionale V. Emanuele II; Convitto dell’ISIS A. Vegni Capezzine di Cortona; Liceo Artistico Magiotti di Montevarchi; IPSIA F. Buitoni di Sansepolcro). Nel 2021 gli interventi riguarderanno un importo complessivo di oltre 10 milioni di euro (IPSIA Margaritone, ITIS G. Galilei, Liceo F. Redi di Arezzo; succursale Liceo Città di Piero di Sansepolcro; I.S.I.S. A. Vegni delle Capezzine; Istituto Magiotti di Montevarchi, ISIS Ferraris di San Giovanni; nuova struttura geodetica a San Giovanni). Sarà realizzato anche il rifacimento del manto di copertura dell’edificio della caserma dei Carabinieri di San Giovanni, di proprietà della Provincia, per 157 mila euro.

Sul piano della viabilità sono previsti, tra l’altro, anche i lavori di sistemazione e messa in sicurezza: sempre in Valdarno, nella strada regionale n.69, saranno effettuati interventi per circa 300mila euro.