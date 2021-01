Tre punti per il Montevarchi in casa con la Pianese, la Sangiovannese torna sconfitta da Cannara

di Michele Bossini

Una vittoria e una sconfitta per le valarnsei di serie D nelle gare della dodicesima giornata



Foto dalla pagina facebook dell'Aquila Montevarchi

Nelle dodicesima giornata il Montevarchi ha battuto per 2-1 in rimonta la Pianese, per tre punti utili a salire a quota sedici in classifica, in una posizione molto interessante specie in considerazione delle tre partite da recuperare, ancora non calendarizzate. Il vantaggio degli amiatini poco dopo il quarto d'ora del primo tempo con Simeoni, nella ripresa la reazione dei rossoblù, scesi in campo più decisi e concreti. Al 25' è arrivato il pareggio di Yallow, cha ha superato il portiere della Pianese proteso in uscita, una decina di minuti dopo il gol-parita: a realizzarlo Frugoli su rigore. Per gli aquilotti è stato il terzo risultato utile di fila.

Il campo di Cannara si conferma indigesto per la Sangiovannese, sconfitta 2-1 dopo avere giocato ottanta minuti in inferiorità numerica per l'espulsione al 10' di Rosseti (sarà così assente mercoledì nel recupero contro il Siena). La partita si era messa in salita per gli azzurri dopo soli sei miniuti di gioco, quando il Cannara era passato in vantaggio con Ubdaldi per poi raddoppiare quattro minuti dopo, grazie a un calcio di rigore trasformato da Moracci. Nella ripresa la Sangiovannese ha alzato il baricentro e al 10' accorciato le distanze con Falomi dagli undici metri, creando poi alcune palle-gol che forse avrebbero meritato maggiore fortuna.