Tre nuovi casi in Valdarno fiorentino, tutti ricoverati a Ponte a Niccheri. E a Reggello si registra il primo decesso

di Redazione

Si tratta di due uomini e una donna, sono residenti nei tre comuni di Figline e Incisa, di Reggello e di Rignano. Le parole dei sindaci





Sono tre i nuovi casi di contagio da Covid-19 che si sono registrati oggi in Valdarno fiorentino: a comunicarli l'Azienda Toscana Centro. Si tratta di tre persone, tutte ricoverate all'ospedale di Ponte a Niccheri.

Si tratta di un 41enne di Figline e Incisa, che dal bollettino della Ausl risulta in condizioni gravi; un uomo di 82 anni di Reggello, in condizioni gravi; una donna di 75 anni di Rignano, in condizioni definite critiche.

Il sindaco di Reggello annuncia anche il primo deceduto. "Bilancio pesante quello odierno nella nostra Asl (120 nuovi casi quest'oggi) e per tutta la Toscana con 25 decessi in un giorno. Siamo in una fase crescente per tutto il territorio regionale e i prossimi giorni saranno decisivi. Bilancio altrettanto pesante anche per il nostro comune, nuovamente con un nostro cittadino risultato positivo al Covid-19 che attualmente si trova ricoverato presso l'OSMA in condizioni definite gravi. Contiamo purtroppo anche un nostro concittadino tra i deceduti. Era risultato positivo tre giorni fa. A lui va innanzi tutto il nostro primo pensiero e la vicinanza di tutta a nostra comunità".

"A tutti gli altri reggellesi positivi al Coronavirus gli auguri di pronta guarigione.

I giorni che abbiamo davanti saranno davvero decisivi e raccomando a tutti di applicare in senso davvero restrittivo anche le nuove disposizioni impartite ieri dal Ministero della Salute, cercando di evitare anche di uscire per camminare, correre o per attività motorie di qualsiasi genere. Intanto, insieme a tutti i sindaci della provincia anch'io ho sottoscritto una lettera al Presidente Conte e al Presidente Rossi chiedendo la chiusura, sull’intero territorio nazionale, di tutte le attività che non facciano parte del settore alimentare, medicale o sanitario e delle relative filiere di produzione e di distribuzione", conclude Benucci.

La sindaca di Figline e Incisa Giulia Mugnai: "Ci è stato comunicato, da pochissimo, un nuovo contagio da Coronavirus a Figline e Incisa. Si tratta di un 41enne ricoverato a Ponte a Niccheri. Il quadro dei contatti strettti è già stato ricostruito dalla Ausl". Mugnai poi fa il punto anche sulle mascherine: "Ne sono arrivate circa 600 dal sistema di Protezione civile nazionale e regionale e sono state redistribuite alle associazioni di volontariato che fanno parte del sistema, ma anche a chi consegna beni di prima necessità ad anziani soli o a persone in quarantena, alla Polizia municipale, e agli operatori volontari del 118. La prossima settimana ne arriveranno altre 600. Inoltre sono tre le aziende di Figline e Incisa che, in accordo con l’Amministrazione, si sono rese disponibili per fabbricarle. Stiamo quindi lavorando per attivare un iter che assicuri a questi soggetti, che generalmente non le fabbricano, di farlo in sicurezza e con materiali idonei. Abbiamo lavorato, infine, perché tutti i pagamenti e i bollettini di competenza comunale (come la tassa rifiuti, le lampade votive e quant’altro) slittassero, in modo da evitare ai cittadini di recarsi alla Posta per pagarli. Si potranno saldare con calma tra due mesi. Perciò l’invito è sempre lo stesso: restate in casa e uscite solo per strette necessità".