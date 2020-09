Tre allenamenti congiunti attendono la Futsal Sangiovannese

di Michele Bossini

Mercoledi in programma i ptimi test precampionato in casa del Futsal Torrita



Allenamenti per la Futsal Sangiovannese

Dopo due settimane di intenso lavoro sia atletico che con la palla agli ordini di mister Bearzi, per la Futsal Sangiovannese si è chiusa la prima fase della preparazione, che è coincisa anche con l'arrivo di Oliveira, Jimenez e Rodriguez Parra.

Per i prossimi giorni sono stati fissati tre allenamenti congiunti, per mettere minuti nelle gambe e affinare i meccanismo di gioco. Il primo appuntamento è fissato per mercoledi 30 settembre in casa del Futsal Torrita, sabato 3 ottobre invece allenamento congiunto in casa del Atlante Grosseto mentre per sabato 10 ottobre è stato fissato un allenamento congiunto in casa dell'Arzignano.

Una bella notizia per gli sportivi è che, dopo essere stata costretta lo scorso anno a migrare a Terranuova, per la stagione 2020-2021 la Futsal Sangovannese tornerà al tensostatico di piazza Palermo e questo permetterà di giocare, nel rispetto dei protocolli anti-Covid, sempre davanti a un buon numero di spettatori.