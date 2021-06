Trastevere e Siena pareggiano, il vantaggio del Montevarchi sui romani si riduce a quattro punti

di Michele Bossini

Il recupero fra romani e senesi è finito sul 2-2



Foto dalla pagina facebook dell'Aquila Montevarchi

La partita di recupero fra Trastevere e Siena è terminata con un pareggio per 2-2 e i romani rosicchiano un punto alla capolista Montevarchi, il cui vantaggio adesso è di quattro lunghezze.

Da qui alla fine, con quattro partite in dieci giorni, sarà sicuramente una sfida a distanza molto entusiasmante e il calendario potrebbe essere una discriminante importante. Gli aquilotti domenica saranno a Siena, riceveranno il Flaminia poi il derby in casa della Sangiovannese e la chiusura del campionato con il Città di Castello. ll Trastevere domenica farà visita alla Sinalunghese, poi i match con Ostiamare (in casa) e Città di Castello (in trasferta), mentre nell'ultima giornata sfiderà il Flaminia.