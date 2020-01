Trasporto pubblico locale, si amplia il servizio. Sul territorio di Reggello quattro corse in più, a Figline una nuova fermata

di Glenda Venturini

In Valdarno fiorentino le novità in vigore dal 7 gennaio. A Reggello istituite quattro nuove corse che andranno a risolvere alcune criticità e miglioreranno il collegamento con le stazioni di Sant'Ellero e Rignano. A Figline arriva la fermata di Ponte agli Stolli





Con l’inizio dell'anno nuovo arrivano una serie di importanti novità sul fronte del Trasporto pubblico locale su gomma in Valdarno fiorentino: in particolare a Reggello, dove verranno introdotte ben quattro nuove corse cercando così di risolvere alcune criticità; ma anche a Figline, con l'arrivo di una nuova fermata.

Nello specifico, nel comune di Reggello, da martedì 7 gennaio 2020 verranno istituite quattro nuove corse che andranno a risolvere alcune criticità presenti nella parte collinare del territorio e miglioreranno, al tempo stesso, il collegamento con le Stazioni ferroviarie di Sant'Ellero e di Rignano. Novità importanti che, spiega il vicesindaco di Reggello con delega ai trasporti Piero Giunti, "sono state introdotte anche grazie alla possibilità di integrare ulteriormente il Trasporto Scolastico comunale con il servizio di Trasporto Pubblico del Lotto Debole, cosa che ha permesso all’azienda Colbus di riorganizzare il servizio su alcune tratte e migliorare l’offerta complessiva del servizio per i cittadini".

"Questo risultato, però - spiega ancora Giunti - rappresenta solo la prima tappa di un percorso che fa parte di un progetto più ampio di riorganizzazione delle tratte TPL, che nei prossimi mesi sarà rivolto anche alle altre parti del nostro Comune. Ringrazio la Città Metropolitana di Firenze e ColBuS per il lavoro svolto, perché potenziare il servizio del Trasporto Pubblico Locale integrandolo con lo Scolastico rappresenta di fatto un miglioramento del servizio per un territorio articolato e vasto come quello del Comune di Reggello".

Il dettaglio delle nuove corse che saranno attive dal 7 gennaio 2020:

- Tratta TPL REGGELLO verso Stazione Ferroviaria S.ELLERO FS

• Corsa Scolastica escluso sabato, delle ore 07:00 S. Donato F.no – Reggello (garantirà la coincidenza con la corsa delle 7:15 Reggello-Figline)

• Corsa Scolastica escluso sabato, delle ore 15:10 Reggello – Pietrapiana- San Donato – Donnini - S.ellero FS

• Corsa Scolastica escluso sabato, delle ore 11:25 Reggello – Pietrapiana- San Donato – Donnini - S.ellero FS.

Tratta TPL REGGELLO verso Stazione Ferroviaria RIGNANO FS

• Corsa Scolastica escluso sabato delle ore 15:50 Reggello – Cancelli – Leccio – San Clemente - Rignano FS.

Altra novità riguarda invece il territorio di Figline. Da martedì 7 gennaio, infatti, la linea ColBus Figline FS – Gaville prolungherà il suo percorso e cambierà due orari. Nel dettaglio, la corsa feriale delle 17,35 (escluso il sabato) sarà posticipata alle 17,45, in modo da garantirne l’utilizzo sia a chi arriva in treno da Firenze a Figline alle 17,37 sia a chi deve raggiungere Ponte agli Stolli. È proprio in quella frazione, infatti, che è prevista la nuova fermata della linea, che consentirà di avere una migliore copertura territoriale del servizio. Quanto al percorso inverso (Gaville – Ponte agli Stolli – Figline FS), la corsa delle 17,50 sarà posticipata alle 17,55.

"Si tratta di due modifiche - spiega l’assessore con delega a Mobilità e trasporti di Figline e Incisa, Paolo Bianchini - che puntano a incentivare l’uso dei mezzi pubblici e, soprattutto, a rispondere alle esigenze di alcuni cittadini che hanno richiesto un miglior coordinamento tra trasporto su gomma e servizio ferroviario e una maggiore copertura territoriale. Ci siamo quindi attivati, anche economicamente, per prolungare il percorso di quella linea fino a Ponte agli Stolli e per modificarne l’orario, in modo da garantire ai pendolari la coincidenza treno-bus e lasciar loro il tempo per il cambio".