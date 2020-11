Trasferta in Sicilia per la Bruschi Basket San Giovanni

di Michele Bossini

La valdarnesi decise a fare cinquina e confermarsi nel lotto delle prime





Una lunga e impegnativa trasferta, con la componente logistica che farà la sua parte, attende le ragazze della Bruschi Basket San Giovanni, che saranno di scena domenica alle 16 su parquet di Patti, in provincia di Messina.

Nel match contro le siciliane, la squadra di coach Andrea Franchini andra a caccia del suo quinto successo consecutivo, il che permetterebbe loro di confermarsi nelle posizioni di vertice. Le padroni di casa sono piuttosto attardate in classifica, solo due punti grazie alla vittoria alla terza giornata contro Livorno. motivo per il quale cercheranno di battere le valdarnesi e guadagnare un po' di terreno in classifica.