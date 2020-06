Tozzi: "Chiudere al traffico piazza Potente dalle 19 alle 1”; pronta la mozione per il prossimo consiglio comunale

di Matteo Mazzierli

La capogruppo di "Reggello Domani" ha affermato di voler presentare una mozione per il prossimo consiglio comunale riguardante la chiusura al traffico di piazza Potente dal tardo pomeriggio fino a sera





Piazza Potente cade sotto il mirino di Elisa Tozzi, la capogruppo di "Reggello Domani" ha annunciato che nel prossimo consiglio comunale presenterà e chiederà di votare una mozione per chiudere al traffico la piazza dalle 19 all'1.

"È tempo che la piazza torni fruibile e vivibile dai cittadini e che le attività presenti in questo momento delicato possano sfruttare i benefici di una piazza pedonalizzata - spiega Tozzi - almeno dal tardo pomeriggio fino alla sera durante le serate estive; coniugare una piazza di nuovo viva, magari con eventi che coinvolgano direttamente il pubblico, con le esigenze di flessibilità e spazio di chi conta sui prossimi mesi per ripartire con l’attività; una proposta di buon senso, vista anche l’esenzione fino ad ottobre dal pagamento della TOSAP previsto per legge; durante la mattina l’apertura al traffico regolare non pregiudica le attività commerciali anche se la priorità deve essere quella di evitare il “ parcheggio” selvaggio."

"La possibilità di utilizzare il parcheggio delle poste e quello oggi poco utilizzato in via del Casentino durante la chiusura serale può anche consentire di far scoprire quella “vecchia Reggello” - continua Tozzi - meno conosciuta ma non certo meno caratteristica; un arredo urbano nuovo, una cartellonistica adeguata ed un po’ di amore per questi luoghi, devono portare qualsiasi buona amministrazione in questo momento a cercare di valorizzare più possibile il nostro patrimonio, promuoverlo, in una prospettiva di sviluppo economico e di rilancio del territorio."