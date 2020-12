Toscana regione gialla da domenica 20, poi scattano le misure nazionali più rigide per i giorni delle Festività

di Glenda Venturini

L'annuncio dell'ufficialità del passaggio a regione gialla lo ha dato il Presidente Eugenio Giani. Nei giorni prefestivi e festivi, però, secondo le bozze che circolano in queste ore, tutta Italia sarà zona rossa





"La Toscana sarà zona gialla da domenica 20 dicembre". L'annuncio dell'ufficialità è arrivato dal Presidente Eugenio Giani, con un post su facebook. "Per arrivare fino a qui abbiamo sacrificato molto: lavoro, affetti e abitudini. Ma siamo oggi una delle regioni con il più basso tasso di nuovi positivi. Per non vanificare gli sforzi, manteniamo la #ToscanasiCura evitando gli assembramenti e indossando la mascherina", ha concluso Giani.

Un passaggio che però dovrà misurarsi con le nuove regole, più restrittive, che il Governo si appresta a varare per le festività. In particolare, secondo quanto anticipato dall'Ansa, l'ultima bozza prevede che "Dal 24 dicembre al 6 gennaio l'Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e zona arancione nei giorni lavorativi". Si attende comunque l'ufficialità su queste ultime decisioni.