Torna un caso di positività al Covid19 all'interno della Rsa: gli operatori della Asl restano in struttura

di Redazione

E' tornata ad essere positiva un'ospite dichiarata guarita a fine maggio. Alla luce di questo risultato, la Asl ha sospeso il ritiro del suo personale che era stato programmato per lunedì prossimo





Nuovo caso di un tampone positivo al Coronavirus all'interno della Rsa di Montevarchi: si tratta in realtà di un caso già noto, una signora che era stata dichiarata guarita e che ora invece è risultata di nuovo positiva. A darne notizia è la Asl Sud Est, che ha deciso per questo motivo di rimanere con i propri operatori all'interno della struttura sanitaria, rimandando il trasferimento.

L'anziana ospite della Rsa di Montevarchi è stata ricoverata al San Donato nel reparto malattie infettive. Giunta in ospedale per un trauma, è stata sottoposta al tampone ed è risultata positiva anche al test di conferma. Si tratta di una paziente che si era già ammalata e che, in seguito alla cure, era stata dichiarata guarita il 26 maggio. Il Dipartimento di prevenzione della Asl ha deciso di effettuare, a titolo precauzionale, una nuova serie di controlli sugli ospiti della Rsa di Montevarchi, dichiarati guariti a seguito di accertamenti diagnostici e valutazioni cliniche.

Questo singolo caso ha comunque indotto la Asl, e di questo il Direttore generale ha dato comunicazione alla Presidente della Asp e alla Sindaca di Montevarchi, a sospendere temporaneamente il ritiro del proprio personale che era stato programmato per le 22 giugno. La risoluzione della convenzione e la riassunzione della gestione degli ospiti da parte della Asp della Rsa avverrà quindi una volta conclusi tutti gli accertamenti.