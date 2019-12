Torna il regalo del comune ai bambini: cinema gratis per l'Epifania

di Glenda Venturini

Una tradizione riportata a Montevarchi da tre anni: il giorno dell'Epifania i bambini potranno assistere gratis al film "Playmobil the movie". Come ritirare i biglietti





Torna per il terzo anno consecutivo, a Montevarchi, la proiezione del film d’animazione al cinema offerto dal comune ai bambini, in occasione del giorno dell'Epifania. Sulla scia della continuità e del successo degli anni precedenti, questo è diventato un appuntamento fisso nella rassegna natalizia, atteso dai bambini, gradito dalle famiglie, voluto dall’amministrazione.

Quest'anno l'appuntamento sarà con un film di animazione, "Playmobil the movie", al Multisala Cine8 di Montevarchi. Previsto anche quest’anno il tutto esaurito, per un film d’animazione e d’avventura in programmazione nelle sale cinematografiche proprio nel periodo delle festività natalizie. Diretto da Lino Di Salvo e ispirato agli storici giocattoli dell'omonima azienda tedesca, il film combina personaggi simpatici, avventure incredibili e scenari mozzafiato in una storia che racconta le avventure di Marla, una ragazza che intraprende un viaggio epico dopo che suo fratello minore Charlie scompare nel meraviglioso mondo di Playmobil.

L’evento è riservato ai bambini della scuola dell’infanzia e primaria. Ai fini della migliore organizzazione, i biglietti a titolo gratuito validi per l’ingresso alla multisala potranno essere ritirati giovedì 2 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17 e venerdì 3 gennaio dalle 10 alle 13 all’ufficio Promozione del territorio in via Roma (tel. 055.9108212). I bambini potranno essere accompagnati da un familiare. Tuttavia, è buona norma che i genitori si organizzino, affidando gruppi di bambini ad solo accompagnatore così da lasciare la disponibilità del posto ad altri bambini che vorrebbero partecipare.

Qualora non si fosse riusciti a ritirare il biglietto in tempo utile, è assolutamente sconsigliato presentarsi all’ingresso la mattina della proiezione perché comunque non saranno aperte ulteriori sale.